Mecz Radomiak Radom - Zagłębie Lubin online. Otwieramy niedzielne granie! Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Radomiak Radom - Zagłębie Lubin. Gdzie oglądać?

W fatalnej dyspozycji jest też Zagłębie. Podopieczni Waldemara Fornalika po niespodziewanym zwycięstwie z Pogonią Szczecin w pierwszej połowie marca zdobyli zaledwie 2 punkty w 5 meczach. Ostatnie trzy spotkania Miedziowych to same porażki. Warto jednak podkreślić, że dwie przegrane lubinianie zanotowali przeciwko rozpędzonym Górnikowi Zabrze oraz Jagiellonii Białystok.

Zarówno drużyna Radomiaka Radom, jak i Zagłębia Lubin będzie miała coś do udowodnienia. Podopieczni Macieja Kędziorka będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o wstydliwej porażce z Koroną Kielce na Suzuki Arena 0:4. W poprzedniej kolejce pozwolili sobie na wbicie czterech bramek, a golkipera Gabriela Kobylaka pokonywali wówczas tacy piłkarze jak Daniel Trejo , dwukrotnie Jewgienij Szykawka oraz samobójczo Luka Vusković .

Co łączy oba zespoły? Radomiak i Zagłębie mają dokładnie pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, a konkretnie znajdującą się w niej Koroną Kielce. Może więc to być bardzo ważny mecz w kontekście utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kto powiększy przewagę, a kto będzie musiał spoglądać na innych?

Maciej Kędziorek, trener Radomiaka Radom: - Nie lubię patrzeć w tył, ale oczywiście mamy świadomość, co się wydarzyło. Ten tydzień nie był dla nas łatwy, ale myślę, że przerobiliśmy ten temat, natomiast nie chcę składać żadnych deklaracji (cyt. WP Sportowe Fakty).

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin: - Zarówno Radomiak, jak i my potrzebujemy tych punktów. Widzimy, że tabela się spłaszcza, nie chcielibyśmy oglądać się za siebie i wolelibyśmy patrzeć do góry. Dlatego potrzebujemy zwycięstwa w tym meczu. Na pewno jest to zespół o dwóch obliczach. Trochę inaczej prezentuje się na wyjeździe oraz u siebie. Oczywiście wsparcie kibiców i gra przed własną publicznością doda im skrzydeł, natomiast znamy mocne strony Radomiaka i mamy swój plan na ten mecz. Realizujemy swoje przygotowania i na tę chwilę nie chcielibyśmy nic więcej zdradzać (cyt. Zagłębie Lubin).