Radomiak Radom - Legia Warszawa ONLINE. "Mecz przyjaźni" na trybunach, jak będzie na boisku? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [5.11.2023]

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Legia Warszawa ONLINE

"Wojskowi" przyjeżdzają do Radomia po fatalnej serii czterech porażek z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podopieczni Kosty Runjaicia ostatni raz wygrali w PKO Ekstraklasie przeciwko Pogoni Szczecin (4:3) jeszcze we wrześniu. W poprzedniej serii gier czara goryczy się przelała wśród kibiców stołecznego klubu, którzy pokazali co myślą o swoich piłkarzach. Przy Łazienkowskiej "Legioniści" ulegli Stali Mielec 1:3. Po meczu jedynym którego fani oszczędzili był właśnie trener Runjaić, który w Warszawie ma ogromne wsparcie.

– Istotne jest to, byśmy grali kompaktowo. Każdy musi dobrze kryć. Obrońcy muszą otrzymywać pomoc, by w momencie szansy na rozpędzenie Pawła Wszołka, udaremnić jego plany. Chodzi o to, by środkowi pomocnicy wspierali zawodników ze skrajnej defensywy, czyli np. Jana Grzesika i Dawida Abramowicza

- przyznał trener Radomiaka Radom, Constantin Galca przed meczem z Legią na konferencji prasowej, cytowany przez Legia.net.

Podopieczni Rumuna gonią w tabeli stołeczny zespół i tracą do niego raptem dwa "oczka". Niedzielne starcie tych drużyn będzie, więc piekielnie ważne jeśli chodzi o układ ligowej stawki. Aktualnie Radomiak zajmuje ósme miejsce, czyli... dwa miejsca niżej od Legii Warszawa.

Mecz Radomiak - Legia w czternastej kolejce poprowadzi sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku. System VAR będą obsługiwać Szymon Marciniak oraz Tomasz Marciniak. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Radosław Siejka i Piotr Podbielski.

Constantin Galca, trener Radomiaka: – Nie myślę o indywidualnym kryciu, gdyż kiedy zaczynałem grać w piłkę, to wiedziałem, że jeśli będę pilnował konkretnego zawodnika, to on i tak zrobi swoją robotę. Musimy zagrać kompaktowo, starać się tworzyć sytuacje tak, by nie wychodzić przed rywali i nie dawać im szans. Trzeba być też bardzo uważnym, nie prowokować sobie żadnego problemu poprzez niedokładność czy brak koncentracji. Ważne jest to, by tacy piłkarze, jak Josue, Bartosz Slisz czy inni, nie dostawali futbolówki przed naszą "szesnastką" i nie mieli czasu na wykorzystanie własnej jakości (cyt. Legia.net).