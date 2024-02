Raków Częstochowa. Co z Dawidem Drachalem?

Dawid Drachal został wykupiony przez Raków Częstochowa pół roku temu z Miedzi Legnica za kwotę sięgającą 600 tys. euro. To reprezentant Polski do lat 19, grający na pozycji ofensywnego pomocnika. We wrześniu wbił Ruchowi Chorzów trzy bramki. Na koncie ma też dwie asysty.

Mimo sporego potencjału Drachal gra w Rakowie stosunkowo mało. W ekstraklasie uzbierał nieco ponad 500 minut w 14 meczach. Z Wartą wszedł tuż przed doliczonym czasem, zmieniając Bartosza Nowaka.

- Marnujecie jednego z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia w Polsce. Czemu ma służyć zmiana w 88 minucie, kiedy zespół nie grał 88 minut? - zapytał Raków Wiesław Wilczyński z Escola Varsovia, czołowej akademii w Polsce, w której Drachal stawiał ważne kroki, a która wypuściła już w świat Marcina Bułkę - dziś czołowego bramkarza Ligue 1, powoływanego do reprezentacji Polski.