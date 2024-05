Bezpośredni awans GKS Katowice do Ekstraklasy? To ciągle możliwe. Może o tym przesądzić wyjazd na Arkę Gdynia Jacek Czaplewski

Mateusz Mak celebruje gola GKS Katowice Tomasz Kawka

Kto oprócz Lechii Gdańsk wywalczy bezpośredni awans do PO Ekstraklasy? Wszystko wskazuje na to, że walka na finiszu Fortuna 1 Ligi rozstrzygnie się między Arką Gdynia a GKS Katowice. Zespół z Bukowej na powrót do elity czeka blisko dwadzieścia lat - ostatni raz na najwyższym szczeblu występował bowiem w 2005 roku.