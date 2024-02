Raków Częstochowa reaguje na kryzys. Zdecydowane działanie mistrza Polski. Wysyła zawodników do rezerw?

Raków Częstochowa chce wysłać niektórych zawodników do rezerw

Raków Częstochowa jest w dużym kryzysie. Runda wiosenna zaczęła się tylko od jednej wygranej w lidze. Co najważniejsze, "Medaliki" we wtorek odpadły w ćwierćfinale Pucharu Polski. Michał Świerczewski postanowił działać i po meczu zwołał nagłe zebranie. Zdecydowano na nim, że Dawid Szwarga zostaje na stanowisku trenera, ale ma być to ostatnie ostrzeżenie dla młodego szkoleniowca.

Trener to nie jedyny winny obecnej sytuacji. Zawodnicy także nie prezentują odpowiedniego poziomu. Maciej Wąsowski dowiedział się, że niektórzy mogą trafić nawet do trzecioligowych rezerw.