Reprezentacja Polski ograła do zera Wyspy Owcze w debiucie Michała Probierza. Nasza drużyna przeskoczyła Czechy w tabeli el. Euro 2024

Eliminacje Euro 2024. Wyspy Owcze - Polska 0:2

Polska prędko objęła prowadzenie. To była 4 minuta meczu, kiedy wznowiliśmy z autu. Piłkę w pole karne dośrodkował Przemysław Frankowski, następnie nowy kapitan Piotr Zieliński zgrał ją do Sebastiana Szymańskiego , który umieścił ją przy prawym słupku.

Mimo obaw o silny wiatr, sztuczną murawę i defensywne nastawienie Farerów nic złego dziś Polsce się nie wydarzyło. Co więcej, czwartkowy wieczór wypadł lepiej niż przewidywano, o czym świadczy awans z czwartego na drugie miejsce w grupie.

Probierz w swoim debiucie zaskoczył składem . W obronie wystawił Patryka Pedę z włoskiego trzecioligowca, do środka pola wrzucił Patryka Dziczka z Piasta Gliwice, a na ławce zostawił choćby Karola Świderskiego.

Zaraz po przerwie holenderski sędzia podszedł do monitora VAR, by przyjrzeć się faulowi na Arkadiuszu Miliku. Większość sądziła, że wskaże na jedenasty metr, tymczasem podyktował wolny, ale i wyrzucił z boiska Hordura Askhama, co bardzo ułatwiło Biało-Czerwonym dalszą grę.

Po licznych zmianach Polska ustaliła wynik. Na 2:0 trafił głową Adam Buksa po zagraniu Frankowskiego. Jednego dnia upiekliśmy więc dwie pieczenie na jednym ogniu: zwycięstwo oraz awans na miejsce premiowane bezpośrednim awansem na Euro. Teraz wystarczy zrewanżować się Mołdawii i Czechom.

Tak na portalu X (dawniej Twitter) występ Biało-Czerwonych ocenił Zbigniew Boniek: - Drużyna poukładana, taktycznie zorganizowana. To zasługa trenera. Peda najlepszy - inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie. Dwa miesiące temu nikt by nie pomyślał, ze można to tak poukładać. Brawo - napisał były prezes PZPN.

Moment faulu na Arkadiuszu Miliku TVP Sport

Piłkarz meczu: Patryk Peda

Atrakcyjność meczu: 5/10