Polska w barażach może trafić nawet na Włochów! Możliwe scenariusze

Jeśli chodzi o nas, musimy przygotowywać się na marcowe baraże. Z kim możemy zagrać? Gdyby sytuacja się nie zmieniła, to pierwszą reprezentacją rozstawioną byłaby Chorwacja . Obecnie drużyna prowadzona przez Zlatko Dalica plasuje się na 3. miejscu w grupie, więc jeśli nie skończy eliminacji na 2. miejscu, to właśnie ona będzie pierwszą rozstawioną ekipą.

Tak wyglądałby pary barażowe, gdyby wczoraj zakończyły się eliminacje:

Tak wyglądałaby wówczas nasza ścieżka:

Polska - Estonia

- Estonia Walia - Ukraina/Finlandia/Islandia

Warto dodać, że w półfinale baraży możemy trafić jeszcze na Włochów. Tutaj "pomocną dłoń" muszą wyciągnąć do nas Ukraińcy, którzy mierzą się z finalistami Euro 2021 w ostatnim meczu eliminacji. Jeśli przegrają lub zremisują, to Biało-Czerwoni najpewniej zagrają z Estonią w półfinale baraży. Jeśli jednak Ukraina pokona Włochów w niemieckim Hamburgu, to podopieczni Michała Probierza najpewniej zagrają z Włochami w półfinale baraży.