Ruch Chorzów dostał dwa rzuty karne i zremisował mecz ze Śląskiem Wrocław na Stadionie Śląskim. Zespół Jacka Magiery znowu liderem

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 2:2

Gospodarz miał jednak szczęście do rzutów karnych. Sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy podyktował dwie jedenastki dla beniaminka; oba za uderzenie w twarz. Przed przerwą po raz pierwszy trafił Daniel Szczepan.

W Kotle Czarownic zabrakło kibiców Śląska . Póki co ogłoszono bowiem przetarg na budowę sektora gości. Do tego czasu Ruch będzie mieć na trybunach wyłączność.

29 089 osób - to oficjalna frekwencja z sobotniego meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ruch przeniósł się na niego z Gliwic, w których korzystał z gościny Piasta od początku sezonu. Resztę dogra już bliżej Cichej.

Gdy niektórzy kibice Ruchu zaczęli tracić nadzieję, wtedy wychodzący z bramki Rafał Leszczyński zdemolował w powietrzu skaczącego do piłki Daniela Szczepana. Arbiter przyznał jedenastkę, którą na gola zamienił sam poszkodowany, ustalając tym samym wynik na 2:2.

Dla Śląska to dziesiąty mecz z rzędu bez porażki (osiem zwycięstw i dwa remisy). Zespół Jacka Magiery połowicznie wykorzystał dzisiaj potknięcie Jagiellonii Białystok w Szczecinie. Gdyby wygrał, przewaga w tabeli wzrosłaby bowiem do trzech punktów, a nie do jednego.