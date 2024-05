Paweł Wszołek po kompromitującej porażce Legii Warszawa: Pokazaliśmy charakter, daliśmy z siebie wszystko

Po stracie pierwszej bramki w 66. minucie piłkarze Legii postanowili ruszyć do odrabiania strat, ale gra w osłabieniu niemal błyskawicznie dała o sobie znać. Radomiak szybko zadał kolejne dwa ciosy i było wiadomo, że tego dnia gospodarze nie zdobędą nawet punktu.

- Uważam, że walczyliśmy do końca i razem realizowaliśmy to, co próbowaliśmy grając jednego mnie. Czy będę przepraszał kibiców? My daliśmy z siebie wszystko. Uważam, że ten sezon jest szalony, ale każdy zostawia serce na boisku. Są gorsze momenty, czasami w życiu. I na pewno nikt tutaj nie chce przegrywać meczów czy tracić głupio punktów - dodał piłkarz powoływany do reprezentacji Polski.