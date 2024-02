Ruch Chorzów - Piast Gliwice ONLINE. Beniaminek walczy z "królem remisów". Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Piast Gliwice ONLINE

Ruch Chorzów to drużyna obok ŁKS-u Łódź, która w trwającym sezonie spisuje się poniżej jakichkolwiek oczekiwań. Przede wszystkim tegoroczny beniaminek znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli wyprzedzając jedynie wspomniany łódzki zespół. Na chwilę obecną wszyscy beniaminkowie najwyższej klasy rozgrywkowej znajdują się w strefie spadkowej.

Strata podopiecznych nowego trenera do "bezpiecznego miejsca" urosła już do siedmiu "oczek". Jeśli więc drużynie grającej na legendarnym stadionie Śląskim zależy na utrzymaniu się w tej klasie rozgrywkowej musi koniecznie punktować. Na trzy ostatnie mecze Ruch zdobył raptem tylko dwa punkciki. I to jeden w ostatniej kolejce przeciwko Jagiellonii Białystok (1:1). To była sensacja minionego weekendu. Jak będzie tym razem?

Piast Gliwice z kolei będzie przystępować po udanej konfrontacji z Rakowem Częstochowa (3:0) w Fortuna Pucharze Polski. Gliwiczanie zdołali zaskoczyć i całkowicie zdominować mistrzów Polski w ćwierćfinale. Po golach Tomasa Huka, Jakuba Czerwińskiego oraz Jorge Felixa.