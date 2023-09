Ruch Chorzów uratował siebie i posadę trenera Jarosława Skrobacza? Punkt z Puszczą Niepołomice wyszarpany w ostatniej akcji Jacek Czaplewski

PKO Ekstraklasa. W meczu beniaminków napięcie trwało dosłownie do ostatniej akcji. To w niej Ruch Chorzów doprowadził do wyrównania, remisując przy Kałuży w Krakowie z Puszczą Niepołomice 2:2. Potencjalnie dzięki temu podziałowi punktów trener Jarosław Skrobacz zachowa posadę.