Ruch Chorzów w konflikcie z prezydentem miasta. Pracownicy klubu PKO Ekstraklasy chcą poprzeć kontrkandydata w wyborach samorządowych

Piłkarze beniaminka PKO Ekstraklasy od ponad roku podejmują rywali na wynajętych obiektach – najpierw w Gliwicach, obecnie na Stadionie Śląskim. Prezydent podkreślił, że samorząd kupuje akcje zawsze po złotówce, podczas na giełdzie ich obecna wycena to 37 gr.

- Dajemy Ruchowi tyle, na ile nas stać. Dawanie więcej oznaczałoby, że te pieniądze komuś trzeba byłoby zabrać. Tymczasem zarząd oraz kibice domagają się od nas coraz większych środków. To, co przelewamy na konta Ruchu, niektórzy kibice pogardliwie nazywają ochłapami. Trudno nie odnieść wrażenia, że nasze miasto traktowane jest jak bankomat, do którego idzie się, gdy w kasie spółki widać dno - stwierdził prezydent.