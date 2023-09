Sebastian Mila rozpoczął kurs na dyrektora sportowego w szkole PZPN-u. Jakie plany ma były piłkarz reprezentacji Polski?

Byłī piłkarz rozpoczął kurs na dyrektora sportowego!

Sebastian Mila obwieścił światu, ze rozpoczyna kurs na dyrektora sportowego. Były piłkarz na początku tego roku razem z Łukaszem Piszczkiem, Jakubem Wawrzyniakiem oraz Arkadiuszem Malarzem ukończyli kurs trenerski UEFA A. Jak widać zawodnik, który swego czasu strzelił pamiętnego gola Niemcom w meczu eliminacyjnym do Euro 2016 w 2014 roku nie poprzestaje na nauce.

Kurs na przyszłych dyrektorów sportowych. Jak wygląda?

Pierwszy kurs prowadzony był głównie przez prelegentów zagranicznych. Na zajęciach pojawili się między innymi dyrektorzy i szefowie skautingu z klubów: SK Slavia Praga , FK Bodo/Glimt , BK Hacken , Newcastle United , Hajduk Split , Galatasaray SK . Rozpoczęcie i zakończenie kursu miało miejsce w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej, natomiast poszczególne sesje odbywały się w całej Polsce. Dodatkowo jedna z nich była wyjazdem zagranicznym – do belgijskiego Club Brugge .

Kurs i jego program jest efektem kilkumiesięcznej pracy grupy roboczej, tworzonej przez przedstawicieli PZPN oraz klubów PKO BP Ekstraklasy i Fortuna 1. Ligi. Funkcję koordynatora pierwszego kursu Dyrektora Sportowego pełnił Tomasz Pasieczny, który był jednocześnie jego uczestnikiem. W szkoleniu udział wzięli również m.in. Marcin Dorna, Jacek Zieliński, Tomasz Rząsa czy Stefan Majewski.

– Nie chcemy poprzestać na samych kursach dla dyrektorów sportowych klubów. Przygotowujemy już ścieżkę dokształcania dla kadr zarządzających w formie webinarów, warsztatów i konferencji. To niezwykle istotne, by dyrektorzy szukali cały czas inspiracji i nowych umiejętności, niezbędnych do pełnienia tej funkcji – powiedział Paweł Grycmann, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN.