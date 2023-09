Sędzia Damian Sylwestrzak przeprosił Legię Warszawa za niesłuszne wyrzucenie Josue w meczu z Piastem Gliwice

Damian Sylwestrzak przeprosił za wyrzucenie Josue

Jak było naprawdę? Otóż to nie Josue sfaulował, lecz jego sfaulowano. W stykowej sytuacji Portugalczyka nadepnął Grek Alexandros Katranis , który krzykiem niejako wymusił kartkę dla rywala. Sędzia się pospieszył, sięgnął po nią z kieszeni i od razu odesłał Josue do szatni. Gdyby zaczekał na sygnał z wozu VAR, zachowałby twarz.

- Sędzia na początku drugiej połowy powiedział, że druga żółta kartka dla Josue była niepotrzebna, ale nie mógł już nic zrobić, bo to była tylko żółta kartka - zdradził w Canal+ Sport wahadłowy Legii, Paweł Wszołek.

Za ten faul Katranisa sędzia Sylwestrzak wyrzucił z boiska... Josue Canal+ Sport

Po meczu sędzia Sylwestrzak wytłumaczył się także w magazynie Liga+ Extra emitowanym przez Canal+ Sport: - Ocena na pewno była niewłaściwa. Z mojego punktu widzenia zawodnik Piasta zagrał piłkę i został później "przystemplowany" przez zawodnika Legii. To był błąd w oglądzie sytuacji, który doprowadził do błędnej decyzji. Zawodnik Legii nie powinien zostać wykluczony w konsekwencji drugiej żółtej kartki. Powiedziałem piłkarzom Legii, że popełniłem błąd. Niestety nic więcej w tej sytuacji nie dało się zrobić. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Najbardziej boli to kiedy mylimy się i to ma wpływ na mecz. W tej sytuacji nie było miejsca dla VAR-u, który mógłby skorygować decyzję, bo decyzja dotyczyła drugiej żółtej kartki, nie czerwonej.