Sędziowie z Ekstraklasy zawieszeni! To konsekwencja rażących błędów

Kontrowersja na kontrowersji

W końcówce meczu Pogoń Szczecin - Wisła Płock doszło do sporej kontrowersji. Przy wyniku 1:2 liderujący w tabeli gospodarze nie dostali rzutu karnego, choć rywal zagarnął piłkę ręką. Kibice mają prawo czuć się oszukani, bo ich drużyna z niewielką przewagą prowadzi w tabeli i jutro lub w niedzielę może to miejsce stracić na rzecz goniącego Lecha Poznań lub Rakowa Częstochowa. Tymczasem sędzia Lasyk nawet nie podbiegł do ekranu, by na własne oczy przekonać się, jak rzeczywiście było ze sporną sytuacją.

Przypomnijmy też sytuację z ostatniej minuty meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Strzał w polu karnym w kierunku bramki oddaje Joel Pereiera, ale futbolówkę ręką zatrzymał - poszerzając swój obrys ciała - Lindsey Rose. Większość komentatorów, ekspertów czy nawet kibiców mówiło po meczu Lecha z Legią o oczywistym błędzie zespołu sędziowskiego pod wodza Damiana Sylwestrzaka. Takie głosy dochodziły nawet od kibiców obecnego mistrza Polski.