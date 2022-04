Selekcjoner i wuchta wiary. Zdjęcia z meczu Olimpia Grudziądz - Lech Poznań 0:3 [GALERIA]

Na takie mecze w Grudziądzu czeka się latami. Olimpia jako trzecioligowiec bardzo chciała sprawić sensację, ale ostatecznie nie miała argumentów przeciw Lechowi Poznań, który zagra w finale 2 maja. Widowisko z trybun obejrzało kilka tysięcy widzów - w tym selekcjoner Czesław Michniewicz i około sześciuset sympatyków Kolejorza. Michniewicz przybył na mecz prosto z losowania grup MŚ w Katarze. Komu mógł się dzisiaj przyglądać. Patrząc na skład Lecha to kandydatury były co najmniej trzy: powołany ostatnio Tomasz Kędziora, wracający do formy Dawid Kownacki i grywający w młodzieżówce Jakub Kamiński. Polecamy galerię zdjęć z półfinału Fortuna Pucharu Polski.

Łukasz Szalkowski