Serial o Legii Warszawa, czyli jaki jest polski Bayern. Premiera "Legia. Do końca" 2 lutego

W piątego 2 lutego odbędzie się premiera serialu dokumentalnego "Legia. Do końca", odsłaniającego kulisy sezonu 2022/23 w Legii Warszawa. My już podejrzeliśmy efekty, które czekać będą na was na Prime Video. Oto czego możecie się spodziewać.

Serial "Legia. Do końca" - premiera 2 lutego

Kulisy meczów publikowane w mediach społecznościowych to za mało, by zaspokoić ciekawość. Kibice chcą wiedzieć o ukochanych klubach jeszcze więcej, dlatego serial o Widzewie Łódź emitowany w Canal+ Sport zrobił taką zasłużoną furorę. Z Legią Warszawa na Amazon Prime będzie podobnie, bo to także udana produkcja. Serial otwiera zdanie o Legii jako "polskim Bayernie", czyli największym i w domyśle najlepszym klubie w kraju. To bynajmniej nie jest wyłącznie cukierkowa opowieść. Legię już na starcie poznajemy od wstydliwej strony, kiedy zamykała tabelę Ekstraklasy, w autokarze pobito jej czołowego piłkarza, a prezesa witano na stadionie kartoniadą z hasłem: "won". Jednocześnie udało się wychwycić na czym polega faktyczna wielkość Legii. Jest o sukcesach (na różnych polach) i emocjach, które nieustannie wzbudza w całej Polsce. Kapitan Josue pytany o obawy przed wyjazdem na Widzew Łódź zapewnia: - Boję się tylko śmierci, niczego więcej.

Tyle płaci Wieczysta Kraków. Szaleństwo w 3 lidze Serial odsłania kulisy transferów, meczów i pracy poszczególnych osób tworzących Legię: od piłkarzy, przez trenerów aż po władze. Siłą na pewno jest uchwycony wielogłos - nierzadko krytyczny. Wypowiadają się zwykli kibice, warszawscy dziennikarze czy znani legioniści będący "poza drużyną" jak Wojciech Kowalczyk. Serial "Legia. Do końca" - plan zdjęciowy Legia Warszawa To bardzo ludzka opowieść o Legii; codziennych wyzwaniach, problemach, rozterkach, tarciach. Otworzył się choćby prezes Dariusz Mioduski, przyznając do błędów, ale i zwracając (słusznie) uwagę, że jak jest dobrze to jest dobrze, a jak źle to wszyscy mówią tylko o nim.

Tej kuchni jest znacznie więcej. Cezary Miszta opowiada o hejcie, który go dotknął, Mateusz Wieteska płacze przy kolegach w szatni, a partnerka Bartosza Kapustki wyjaśnia jak to jest gdy gasną jupitery i trzeba w domu zmierzyć się z huśtawką nastrojów u poważnie kontuzjowanego zawodnika. Na największe wyznanie zdobyła się żona Carlitosa, ale to już musicie obejrzeć sami...

Serial "Legia. Do końca"

premiera: 2 lutego (trzy pierwsze odcinki)

reżyserzy: Agata Lipnicka-Boszko, Grzegorz Jankowski

producent: Rochstar

gdzie obejrzeć: Prime Video

liczba odcinków: sześć

kiedy pozostałe odcinki: 9 lutego (trzy ostatnie odcinki)

Od twórców: "Legia. Do końca" otwiera drzwi do codziennego życia klubu – bez scenariusza i charakteryzacji. Wydarzenia ukazane w produkcji osadzone są w środowisku, w którym decyzje podejmowane są w ułamku sekundy i analizowane przez miliony ludzi w całym kraju. Zarejestrowana w ciągu 11 miesięcy opowieść zabiera widzów w miejsca, do których dotąd nie mieli dostępu. Piłkarska szatnia, sale odpraw, gabinety prezesa klubu, trenera, dyrektora sportowego – to tutaj dziesiątki osób każdego dnia pracują na sukces klubu piłkarskiego, zmagając się z wyzwaniami, budując relacje, przeżywając skrajne emocje. Widzowie są wszędzie tam, gdzie dzieje się prawdziwe życie klubu - pełne emocji i trudnych decyzji, w walce o sukces sportowy. Trzy pierwsze odcinki dokumentu (z zaplanowanych sześciu) zadebiutują już 2 lutego 2024 roku, a pozostałe pojawią się tydzień później – 9 lutego.

