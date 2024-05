Wyjątkowe sceny po meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Daniele Orsato zalał się łzami Bartosz Głąb

Daniele Orsato był arbitrem głównym rewanżowego meczu półfinałowego piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym PSG niespodziewanie przegrało u siebie z Borussią Dortmund 0:1 i to ekipa z Niemiec awansowała do wielkiego finału rozgrywek. Tuż po zakończeniu spotkania, doszło do niecodziennej sceny. Doświadczony sędzia po zagwizdaniu po raz ostatni, zalał się łzami.