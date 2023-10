Skrót meczu Cracovia - Jagiellonia Białystok 2:4 [WIDEO] Efektowny triumf gości, pierwszy gol Kamila Glika dla Pasów

Bramki z meczu Cracovia - Jagiellonia Białystok

Gospodarze nie zdołali ochłonąć, gdy przyjęli drugi cios. Madejski odbił przed siebie strzał Josego Naranjo, do piłki pierwszy dopadł Dominik Marczuk, podał do Kristoffera Hansena, a były piłkarz Widzewa Łódź z bliska dopełnił formalności.

Goście od początku narzucili swoje warunki gry. W 7. minucie po faulu Janiego Atanasova z boku okolic pola karnego Bartłomiej Wdowik popisał się precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego i przelobował Sebastiana Madejskiego. Dla obrońcy Jagiellonii był to już czwarty gol w tym sezonie i trzeci strzelony bezpośrednio z rzutu wolnego.

Początek drugiej połowy znowu należał do gości, którzy w 49. minucie podwyższyli prowadzenie. Tym razem Wdowik dośrodkował z rzutu wolnego, Adrian Dieguez przedłużył lot piłki, a Hansen z bliska skierował ją do siatki. Norweg, który kontrakt z Jagiellonią podpisał 11 września, bardzo udanie zastąpił w składzie Imaza.

A Jagiellonia nie odpuszczała i po chwili prowadziła już 4:0. Tym razem do bramki trafił Marczuk, po podaniu od Hansena.

Cracovia odpowiedziała szybko, a Alomerovica strzałem z 15 metrów pokonał Virgil Ghita. To trafienie pobudziło gospodarzy do agresywniejszej gry i w 60. minucie było już 2:4. Z rzutu rożnego dośrodkował Atanasov, a Kamil Glik strzałem głową zdobył swoją premierową bramkę dla Cracovii. Był to też jednocześnie trzeci gol 103-krotnego reprezentanta Polski w ekstraklasie, a pierwszy w barwach "Pasów".