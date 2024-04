Skrót meczu Cracovia - ŁKS Łódź 2:2. Trzy bramki padły w końcówce, ostatni beniaminek dał radę

Bramki z meczu Cracovia - ŁKS Łódź. Emocje w drugiej połowie

W pierwszej połowie mecz miał mało interesujący przebieg. Dość niespodziewanie częściej przy piłce byli goście (63 procent posiadania), ale to gospodarze przeprowadzili jedną skuteczną akcję.

W 19. minucie Otar Kakabadze podał w pole karne do Patryka Makucha, ten źle przyjął piłkę, ale dzięki temu wyszła mu asysta do Benjamina Kallmana, który strzałem z około 13 metrów w róg pokonał Dawida Arndta. Był to ósmy gol fińskiego napastnika w tym sezonie.

Zawzięty ŁKS Łódź urwał punkty Cracovii

ŁKS najlepszą okazję miał w 2. minucie, lecz Lukas Hrosso obronił groźny strzał Engjella Hotiego. Po przerwie łodzianie wciąż posiadali inicjatywę. Cracovia sprawiała wrażenie, jakby chciała bronić skromnego prowadzenia. I to się zemściło.