Skrót meczu Cracovia - Pogoń Szczecin 5:1 [WIDEO]. Kompletna deklasacja w debiucie Kamila Glika

Bramki z meczu Cracovia - Pogoń Szczecin [WIDEO]

Wydarzeniem tego meczu był debiut w Cracovii Kamila Glika. 35-letni stoper kontrakt z "Pasami" podpisał 30 sierpnia, ale do tej pory nie mógł pomóc drużynie na boisku, gdyż musiał pauzować za czerwoną kartkę, jaka otrzymał w swoim ostatnim występie w Benevento. Czas ten wykorzystał, aby obudować formę. Gotowość do gry Glika przyszła w odpowiednim momencie, gdyż trener Jacek Zieliński nie mógł skorzystać z dwóch podstawowych do tej pory obrońców – Jakuba Jugasa (przeziębienie) i Arrtu Hoskonena (kontuzja). Powrót na polskie boiska nie okazał się dla Glika udany, choć nie popełnił on kluczowych dla wyniku spotkania błędów.

Cracovia przegrała aż 1:5. Gole dla gości strzelali: Grosicki, Grogon (2), Koulouris i Smoliński. Bramkę na otarcie łez dla gospodarzy strzelił Rakoczy. (PAP, opracowanie własne)