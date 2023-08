Skrót meczu Piast Gliwice - Raków Częstochowa 2:1. [WIDEO] Mistrz Polski na kolanach

Bramki z meczu Piast Gliwice - Raków Częstochowa

Piast postawił ciężkie warunki. Zagrał jeszcze lepiej niż w przegranym spotkaniu z Lechem Poznań (1:2). Od początku wysoko podszedł pod Raków. Imponował przechwytami, intensywnością gry, a później także pomysłami na rozegranie.

Do przerwy nie padła żadna bramka. Raków potrafił wtedy jeszcze wybronić Vladan Kovacević. Serb z bośniackim paszportem dał radę odbić piłkę po groźnych uderzeniach Grzegorza Tomasiewicza.

W drugiej połowie doszło jednak do faulu debiutującego Adnana Kovacevicia na Jorge Feliksie. Sędzia Tomasz Musiał po analizie VAR wskazał na wapno. Raków musiał gonić wynik po pewnym strzale Patryka Dziczka z 72 minuty.

I po niespełna dziesięciu minutach zmiennik Władysław Koczerhin doprowadził do wyrównania. Ostatni głos należał jednak do wprowadzonych na końcówkę piłkarzy Piasta. Z rożnego dośrodkował Damian Kądzior, w powietrzu przedłużył Gabriel Kirejczyk, a pechowo piłkę do własnej bramki skierował Zoran Arsenić - w ten sposób Raków przegrał pierwszy raz w nowym sezonie.