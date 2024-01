Śląsk Wrocław. Lider PKO Ekstraklasy przegrał mecz sparingowy z Dinamem Zagrzeb na zgrupowaniu w Chorwacji

- Dla nas to była dobra jednostka sparingowa. Boisko było mokre, ale pod kątem zespołowości, determinacji i innych elementów, nad którymi pracujemy, to sądzę, że wyciągniemy z tego meczu bardzo dużo. Spotkanie było intensywne, a rywal wymagający w pojedynkach. Prezentował dobrą organizację gry. Do sparingu przygotowywaliśmy się tak, jak do meczu ligowego. Wykorzystaliśmy pewne elementy z przygotowań do meczu w PKO BP Ekstraklasie. W ostatniej fazie przygotowań posiłkowaliśmy się też tym, jak gra Dinamo. Jesteśmy skupieni na sobie i rozwoju tego, co dostrzegamy do poprawienia. Zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Zagraliśmy jedenastką ligową w pierwszych 45 minutach. Druga grupa to szeroka kadra naszego zespołu. Jesteśmy zadowoleni z obu połów i tego na jakim poziomie zawodnicy byli gotowi oraz co zaprezentowali - powiedział w wywiadzie dla klubowych mediów drugi trener zespołu, Paweł Kozub.