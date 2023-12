Śląsk Wrocław ma nowego skrzydłowego. 19-letni Wenezuelczyk dołączył do lidera PKO Ekstraklasy

W oficjalnym komunikacie klubu czytamy, że młody gracz został pozyskany na zasadzie transferu definitywnego. Kontrakt 19-latka obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale zapisano w nim opcję przedłużenia o kolejne trzy lata.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie i radość, że zostałem zawodnikiem Śląska. Dziękuję za daną mi szansę. Spędziłem we Wrocławiu ponad tydzień, poznałem drużynę, sztab, byłem na meczu. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu oraz potencjału tego klubu. Sporo rozmawiałem, zwłaszcza z Matiasem Nahuelem i Erikiem Exposito, co też pomogło podjąć mi decyzję o dołączeniu do Śląska - podreślił Lewuis Pena.