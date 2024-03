Śląsk Wrocław nowym liderem PKO Ekstraklasy. Przełamanie z Widzewem Łódź, dublet Nahuela Leivy

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 2:1

Wszystko ułożyło się dziś po myśli Śląska. Swój mecz przegrała Jagiellonia Białystok (1:2 z Górnikiem Zabrze), która zabrała mu fotel lidera na początku lutego. Poza tym zmęczony ćwierćfinałem Pucharu Polski Widzew przyjechał do Wrocławia bez kilku ważnych graczy: m.in. Frana Alvareza (sprawy osobiste), Pawła Zielińskiego czy Juana Ibizy (przeciążenie).

Trener Jacek Magiera zaskoczył składem. Na ławce po raz pierwszy w sezonie posadził Erika Exposito. Lider strzelców był ostatnio w kiepskiej formie (nie strzelił gola w żadnym meczu). Niektórzy wypominali mu też zbędne kilogramy.

Zamiast kapitana w ataku zaczął Patryk Klimala. Choć był aktywny to nie on dał Śląskowi prowadzenie. Tuż po przerwie po faulu Rafała Gikiewicza na Aleksie Petkowie do siatki z rzutu karnego trafił Nahuel Leiva.