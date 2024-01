Sonny Kittel niedługo może opuścić Raków Częstochowa. Niemiecki pomocnik całkowicie się nie sprawdził

Sonny Kittel odejdzie z Rakowa?

Sonny Kittel miał podbić polską ligę. Niemiecki pomocnik, który przez lata grał w na pierwszym i drugim poziomie rozgrywkowym u naszego zachodniego sąsiada miał bardzo bogate CV. 31-latek ma na swoim koncie 60 meczów w Bundeslidze i 201 spotkań na zapleczu niemieckiej ekstraklasy. Strzelił tam 57 bramek i zanotował 60 asyst.

Raków Częstochowa sprowadził Kittela z nadzieją, że będzie nową gwiazdą całej Ekstraklasy. Niestety pomocnik w Polsce nie radzi sobie dobrze. W 22 meczach strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. To niezbyt imponujący wynik. Coraz częściej mówi się o potencjalnym zimowym transferze doświadczonego zawodnika. Niemiecka domena strony Transfermarkt donosi, że Kittel nie pasuje do filozofii prezentowanej przez Raków, dlatego niedługo może dojść do rozstania. Chętnych na zatrudnienie Niemca nie będzie brakować. Marcin Borzęcki, który jest fanem Schalke 04 widziałby Kittela w Gelsenkirchen.