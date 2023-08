Stal Mielec - Śląsk Wrocław ONLINE. Oba kluby jeszcze bez ligowej wygranej. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Stal Mielec - Śląsk Wrocław ONLINE

Kamil Kiereś, trener Stali Mielec: W każdym meczu jest moment, żeby wykorzystał słabość rywali. Ma dwa punkty po trzech spotkaniach. To jest fundament. Musimy skupić się na pracy i myśleć o tym, co przed nami.

Warto dodać, że Śląsk w poprzedni weekend odpoczywał. Było to spowodowane przełożonym meczem z Pogonią Szczecin na prośbę "Portowców", którzy grają w eliminacjach do europejskich pucharów.

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław:

Wykorzystaliśmy ten okres, by trochę mocniej popracować. Do czwartku trenowaliśmy tak, jakbyśmy mieli w weekend rozegrać sparing. Niestety było za późno, by zakontraktować jakiegoś rywala, przez co musieliśmy wdrożyć plan B. Jest kilku zawodników, którzy potrzebują dodatkowych jednostek jak Burak İnce, Kenneth Zohorè czy Cameron Borthwick-Jackson.

Spotkanie Stal Mielec - Śląsk Wrocław poprowadzi Krzysztof Jakubik, sędzia z Siedlec. Na liniach wspierać go będą Arkadiusz Kamil Wójcik i Tomasz Niemirowski. Arbitrem technicznym będzie z kolei Arkadiusz Nestorowicz, a system VAR opiekować się będą Sebastian Jarzębak oraz Radosław Siejka.