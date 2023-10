Stal Mielec - Warta Poznań ONLINE. "Zieloni" chcą uciec spod topora. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA NA ŻYWO [23.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Stal Mielec - Warta Poznań ONLINE

Obie drużyny przed starciem w 12. kolejce najwyższej klasie rozgrywkowej nie zachwycały. Gospodarze do tej pory zgromadzili na swoim koncie dokładnie 12 punktów . Do tej pory zanotowali trzy zwycięstwa trzy remisy oraz pięć porażek.

Kamil Kiereś, trener Stali: Sztab szkoleniowy warty często dobrze przygotowywał się pod rywala. Na pewno atutem Warty jest zespołowość, gra obronna. Warta dobrze broni swojego pola karnego. To jednak drużyna, która stosuje wysoki pressing. To drużyna niewygodna, trzeba będzie pokazać swoje najlepsze atuty

Dawid Szulczek, trener Warty:Stal wygrywała mecze, w których wygrać nie musiała zwyciężać i przegrywała mecze, w których nie prezentowała się gorzej od rywala. To zespół o dwóch obliczach. Potrafią grać koncertowo i strzelać gole, ale też zdarzają im się mecze, gdzie mają mało sytuacji. Liczę na to, że zmusimy ich, by nie mogli pokazać swoich atutów. Stal to drużyna, która jest solidna. Mają zawodników, którzy potrafią wziąć ciężar na siebie. Mają też niezłe stałe fragmenty gry. Nie ma przypadku, że utrzymali się kolejny sezon w ekstraklasie