Szał na mecze Ekstraklasy. Tak może wyglądać ranking najwyższych frekwencji na koniec sezonu. Ruch Chorzów idzie na rekord

Ranking najwyższych frekwencji w PKO Ekstraklasie

Fani wręcz się nakręcają na kolejne mecze. Wystarczy zobaczyć co się dzieje od paru dni za sprawą finału Pucharu Polski z udziałem Pogoni Szczecin i Wisły Kraków. Wejściówki na sektory za bramkami (po 10 tys. miejsc) rozeszły się od razu, natomiast sprzedaż otwarta na sektory neutralne została wręcz sparaliżowana; serwery padły na kilka godzin, bo w jednej chwili zapotrzebowanie na wejściówki wyniosło 100 tys.

Oczywiście same wyniki drużyny też mają na to wpływ i kto wie czy nie decydujący. Gdyby Śląsk Wrocław nie był jesienią liderem tabeli to na pewno nie uzbierałby dwóch tak fantastycznych frekwencji.