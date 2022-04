Tomasz Kaczmarek: Odwołany karny dla Górnika to kluczowy moment. Dzięki Bogu sędzia zauważył przewinienie

- Gratulacje dla naszego zespołu. Konferencje po ostatnich wyjazdach były bardzo męczące. Dziś nastrój jest lepszy. Uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. W pierwszej połowie mieliśmy już bardzo dużo dobrych momentów. Górnik ma fantastyczną ofensywę, więc nie jest się w stanie wybronić wszystkiego - stwierdził Kaczmarek.

- Druga połowa to dobry początek. Była szansa na 2:0. Mogliśmy mecz zamknąć, nie robimy tego i Górnik wraca do meczu. Nic nie wisiało w powietrzu, bo mieliśmy kontrolę nad meczem. Zawsze trzeba troszeczkę szczęścia. Sytuacja z karnym dla Górnika to kluczowa sytuacja z naszej perspektywy. Dzięki Bogu sędzia zauważył przewinienie i cofnął swoją decyzję. Po wyniku 1:1 dalej graliśmy w piłkę, kreowaliśmy.

- Wyścig o czwarte miejsce jeszcze trwa i nie jest wygrany. Wszystko w naszych rękach, głowach i nogach. To my zadecydujemy o tym czy skończymy na czwartym miejscu - dodał.