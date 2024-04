Transfer Piotra Zielińskiego potwierdzony przez dyrektora sportowego. Pomocnik dołączy do Interu Mediolan, czyli mistrza Włoch

Piotr Zieliński po sezonie dołączy do Interu Mediolan

- Mamy już dwóch zawodników potwierdzonych na następny sezon - powiedział po derbach Mediolanu kanałowi Sport Mediaset dyrektor sportowy Interu Piero Ausilio, odpowiadając na pytanie o Zielińskiego oraz Irańczyka Mehdiego Taremiego z FC Porto.

Obaj dołączą do Interu za darmo, po rozwiązaniu kontraktów ze swoimi klubami, wraz z zakończeniem obecnych rozgrywek ligowych. O transferze Zielińskiego do Interu spekulowano od dłuższego czasu. Polski piłkarz nie przedłużył kontraktu z klubem z Neapolu i z tego powodu nie został zgłoszony do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Napoli odpadło w 1/8 finału, wyeliminowane przez Barcelonę Roberta Lewandowskiego (1:1, 1:3).

Zieliński był piłkarzem Napoli od 2016 roku. Z tym klubem zdobył mistrzostwo Włoch w poprzednim sezonie, dwukrotnie wicemistrzostwo, a także krajowy puchar w 2020 roku. (PAP)