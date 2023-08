Transfery. Jacek Góralski zagra w Pogoni Szczecin? "Portowcy" znaleźli zastępstwo za sprzedanego do Salernitany Mateusza Łęgowskiego? Piotr Rzepecki

Dariusz Błoch

Transfery. Jacek Góralski trafi do Pogoni Szczecin? Reprezentant Polski od kilku dni jest wolnym piłkarzem, od kiedy rozwiązał swoją umowę z niemieckim Bochum. Zdaniem mediów jego powrót do Polski jest realny, a najwyższe notowania do jego ściągnięcia ma ekipa "Portowców".