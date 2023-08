Transfery. Patryk Małecki znalazł nowy klub. Były reprezentant Polski zagra dla Avii Świdnik na czwartym poziomie rozgrywkowym Piotr Rzepecki

Avia Świdnik Twitter

Transfery. Patryk Małecki znalazł nowy klub. Były reprezentant Polski trafił do Avii Świdnik. Ostatnie dwa sezonu występował w Stali Rzeszów, z którą najpierw wywalczył awans do 1. Ligi, a później był bardzo bliski promocji do Ekstraklasy - Stal poległa w barażach.