Transfery. Reprezentant Polski Bartosz Bereszyński wypożyczony do Empoli. Obrońca zmienił barwy klubowe, ostatnio występował w Napoli

Bartosz Bereszyński zmienił klub. Zagra na wypożyczeniu w Empoli

Umowa zawiera opcję transferu definitywnego - poinformował nowy klub 31-letniego piłkarza. Bereszyński do Włoch trafił w 2017 roku; długo bronił barw Sampdorii, a po mundialu w Katarze na rundę wypożyczono go do Napoli.