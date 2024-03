Transfery. Thomas Tuchel wróci do Chelsea Londyn? Media: Niemiec otwarty na powrót do byłego klubu. Co z pracą w Barcelonie?

Transfery. Thomas Tuchel po sezonie będzie musiał poszukać sobie po raz kolejny nowej pracy. Bawarczycy nie są zadowoleni z dotychczasowej pracy niemieckiego szkoleniowca w ich klubie. Gdzie trafi 50-latek? Jak informuje "Sport Bild" jest otwarty na powrót do Chelsea Londyn. Co z przenosinami do Barcelony?

Thomas Tuchel może wrócić do swojego byłego klubu

Szkoleniowiec, który w trwającym sezonie - jako jeden z nielicznych - nie dominuje już z Bayernem Monachium w lidze niemieckiej, a gra niemieckiego klubu pozostawiała dużo do życzenia na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jego Bayern bowiem traci już dziesięć punktów do liderującego Bayeru 04 Leverkusen i wszystko wskazuje, że ekipa Xabiego Alonso przerwę hegemonie bawarskiego klubu. A to dla działaczy aktualnych mistrzów taka wizja oznacza jedno. Rozstanie z trenerem. W konsekwencji słabych wyników parę dni temu Bayern Monachium faktycznie poinformował, że po bieżącej kampanii będzie rozbrat ze szkoleniowcem, który swego czasu wygrywał Ligę Mistrzów. Media od tego czasu zaczęły spekulować, gdzie ujrzymy Niemca w następnym sezonie. Thomas Tuchel z Bayernu Monachium złamał palec podczas przemowy przed meczem

Na pierwszy ogień poszła FC Barcelona Roberta Lewandowskiego, która po zakończeniu bieżących rozgrywek będzie w analogicznej sytuacji do Bawarczyków. Xavi Hernandez po jednej z porażek drużyny z Villarrealem (3:5) zdecydował się po sezonie odejść z klubu. Jednak jak poinformowało niemieckie "Sport Bild" to nie będzie jedyna opcja doświadczonego trenera. W grze o Tuchela ma być Manchester United, a sam szkoleniowiec nie wyklucza spektakularnego powrotu do Chelsea Londyn.

W londyńskim klubie miałby zastąpić Mauricio Pochettino, który delikatnie mówiąc nie zbawił drużyny "The Blues" i Todd Boehly latem może poszukać innej opcji na to stanowisko. Choć wydaję się, że sięgnięcie akurat po Tuchela byłoby ze strony amerykańskiego właściciela przyznaniem się do błędu. Przypomnijmy, że 7 września 2022 roku ten go niespodziewanie zwolnił.

