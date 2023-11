Transmisja Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin. Mecz Pucharu Polski we wtorek 7 listopada o godzinie 18:00 Jacek Czaplewski

Mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin odbędzie się we wtorek 7 listopada o godzinie 18:00. Stawką jest awans do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Gdzie oglądać to spotkanie? Transmisji nie będzie w telewizji, ale widowisko można śledzić za darmo w internecie dzięki kanałowi Łączy nas Piłka TV na Youtube.