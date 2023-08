Trener Dawid Szwarga po awansie Rakowa Częstochowa do III rundy: Liga Mistrzów? Oczywiście! Marzymy cały czas

Dawid Szwarga: My w sztabie powstrzymamy się od wypicia piwa

- Duży szacunek dla zespołu za wysiłek, jaki włożył w mecz. Na pewno chcieliśmy się lepiej przeciwstawić Karabachowi, zwłaszcza w drugiej połowie, w obronie wysokiej, ale to nie wyszło - z różnych przyczyn. To jednak nie moment, by o tym mówić. Wysiłek, jaki zrobiła drużyna w obronie niskiej, jak zawodnicy pracowali względem siebie, jak się uzupełniali, bronili w polu karnym - to był dzisiaj najwyższy poziom - wyznał trener Rakowa w rozmowie z reporterem TVP Sport.

- Te zasady, które mamy dzisiaj nam pomogły. Gdyby nie one to sposób, w jaki nas zdominował Karabach w pewnych momentach doprowadziłby do utraty bramki. Duży szacunek dla całej linii obrony, dla ósemek, również dziewiątki, która w polu karnym pracowała - dodał Szwarga.