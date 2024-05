Kibice Pogoni Szczecin i Wisły Kraków w drodze na finał Pucharu Polski. Dużo zdjęć sprzed PGE Narodowego w Warszawie

Finał Pogoń - Wisła: kibice w drodze na PGE Narodowy

Razem z kibicami Portowców na PGE Narodowy wchodził Rafał Kurzawa, który co kawałek ustawiał się do wspólnych zdjęć. Pomocnik z uwagi na kontuzję nie został włączony do kadry meczowej. Jego miejsce zajął Joao Gamboa.

W dniu finału dopisała nie tylko frekwencja, ale i pogoda. W Warszawie jest słonecznie. Termometry wskazują około 25 stopni Celsjusza.