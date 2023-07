Trener Rakowa Częstochowa, Dawid Szwarga po spotkaniu z Karabachem Agdam: Nie chciałbym komentować pracy arbitra w tym meczu

Raków z jednobramkową zaliczką będzie przystępować do rewanżu z Karabachem

Trener Szwarga na pomeczowej konferencji przyznał, że spotkanie pod względem wszystkich założeń taktycznych wyglądało tak jak się tego spodziewał.

Przede wszystkim w tym meczu najważniejsza była organizacja gry w strefie obronnej. Kluczowe dla zespołu Szwargi było to, aby nie dopuścić rywala do swojego pola karnego. Zdaniem szkoleniowca to przez większość czasu się udawało.