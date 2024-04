Trenerzy z Ekstraklasy, którzy siedzą na gorących krzesłach. Raków Częstochowa dokona zmiany dopiero latem? Co z Waldemarem Fornalikiem?

Tematem numer jeden w ostatnich dniach jest zmiana trenera w Legii Warszawa. Dariusz Mioduski zdecydował się na zwolnienie Kosty Runjaicia i zatrudnienie Gonçalo Feio. Portugalski szkoleniowiec ma uratować sezon i awansować na miejsce gwarantujące eliminacje do europejskich pucharów. Obecnie "Wojskowi" znajdują się 5. pozycji, dlatego walka o mistrzostwo Polski jest już raczej niemożliwa. 34-latek zadebiutuje w Legii w sobotę podczas meczu z Rakowem Częstochowa.

- Najpierw wymagam od siebie, potem od innych. Lepszym można być w każdym obszarze. Jestem trenerem wymagającym, który chce wygrywać. Chcę być lepszy, ale chcę by wszyscy dookoła też. Dlatego, żeby tak się stało, muszę dawać przykład. Moja historia może inspirować; że ciężką pracą w Akademii można dojść do pierwszej drużyny (...) Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. W przeszłość patrzę z dumą, patrząc na to co robiłem. Wiem jednak, że w życiu najważniejsze jest to, co przed nami. Od tego momentu skupiam się więc tylko na pracy dla Legii Warszawa - powiedział Feio na oficjalnej prezentacji.