Vlog reprezentacji Polski po meczu z Wyspami Owczymi. Kamil Grosicki wygłosił płomienną przemowę [WIDEO]

Vlog reprezentacji. Udany debiut Michała Probierza

- Dla nas dzisiaj najważniejsze były trzy punkty, żeby nadal realnie myśleć o awansie na Euro. Zdobyliśmy bramkę, ale widać było trochę nerwowości. Widać, że gorzej czuliśmy się na tej nawierzchni. Potrafiliśmy stworzyć sobie kilka sytuacji. Drugą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze. Zespół Wysp Owczych skupił się na dalekim podaniu i stałych fragmentach gry. Wiedzieliśmy, że to ich duży atut. W szczególności tutaj - ocenił na gorąco selekcjoner.

Kadencja Michała Probierza oznacza, że wraca lepsza komunikacja z kibicami. Sympatycy Biało-Czerwonych uwielbiają popularne vlogi, na których pokazywane są kulisy zgrupowań. Profil Łączy nas piłka na YouTubie wstawił wideo ukazujące szczegóły meczu z Wyspami Owczymi.

Na pierwszy rzut oka widać, że w kadrze panuje bardzo dobra atmosfera. Kamil Grosicki wcielił się w rolę mentalnego lidera i w szatni wygłosił płomienne przemówienie. - Reprezentowania naszych barw to największa duma. Mamy to szczęście, że możemy tu być i grać z Orzełkiem na piersi. Ch***** czas był, ale to jest koniec. Od dzisiaj zaczynamy nowy rozdział! Żeby kibice z tej reprezentacji byli dumni - mówił w szatni zawodnik Pogoni Szczecin.