Warta Poznań ma nowego zawodnika. Marton Eppel zastąpi kontuzjowanego Adama Zrelaka. Węgierski napastnik był bez klubu

Eppel w Warcie Poznań. Zastąpi kontuzjowanego Zrelaka

Warta Poznań to zespół, dla którego pierwszym celem w sezonie jest osiągnięcie bariery punktowej, która daje utrzymanie. W ostatnich latach pomagał w tym Adam Zrelak - kluczowy zawodnik "Zielonych" i jeden z najlepszych napastników Ekstraklasy. Niestety we wrześniu snajper doznał poważnej kontuzji. 29-latek będzie pauzował kilka miesięcy. - Adam udał się do Niemiec, gdzie miał zabieg rekonstrukcji więzadła pobocznego bocznego. Przerwa w treningach potrwa w tym przypadku ok. sześciu miesięcy - powiedział Warty, Wojciech Danielewicz.

Warta Poznań nie jest bierna w tej sytuacji. "Zieloni" zdecydowali się sprowadzić napastnika, który zastąpi gwiazdę zespołu. Do ekipy Dawida Szulczka dołączył Marton Eppel. Węgierski napastnik od 1 lipca 2023 roku nie miał klubu. Do Warty dołączył na zasadzie wolnego transferu.