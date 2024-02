Warta Poznań - Radomiak Radom ONLINE. Goście na wiosnę stracili już 10 bramek. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Warta Poznań - Radomiak Radom ONLINE

Radomiak to najsłabszy zespół w Ekstraklasie w rundzie wiosennej. Ekipa z Radomia w pierwszym meczu przegrała 0:6 z Cracovią. Tydzień później przyszła kolejna bolesna porażka 0:4 z Pogonią Szczecin. Co łączy oba mecze? Czerwone kartki. Podopieczni Macieja Kędziorka w dwóch meczach dostali trzy czerwone kartki.

Dawid Szulczek, trener Warty: - Skupiamy się, aby dobrze przygotować się do każdego meczu. Trudno mi jest oceniać, kto w tym spotkaniu będzie faworytem. To jest rola dziennikarzy, kibiców oraz bukmacherów. Oczywiście, są mecze, kiedy to rywal jest zdecydowanym faworytem - tak jest, gdy mierzymy się z topowymi drużynami w Polsce. Radomiak miał sporą liczbę nieszczęść w ostatnich dwóch meczach, dlatego trudno jest ocenić ich realną dyspozycję.

Maciej Kędziorek, trener Radomiaka: - Warta to jest zespół, który bardzo przypominamy mi Raków Częstochowa z czasów awansu do ekstraklasy. Wiele zachowań tam jest bardzo podobnych. Widać tam rękę trenera, ale my też nad tym mocno pracowaliśmy, żeby z tymi rozwiązaniami sobie poradzić i myślę, że, a nawet jestem pewny, że pokażemy to w poniedziałek w Grodzisku.

Wyniki Radomiaka Radom za kadencji Macieja Kędziorka: