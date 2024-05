Mecz Ruch Chorzów - Lech Poznań online. "Kolejorz" przyjeżdża na Stadion Śląski. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Ruch Chorzów - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć w TV?

Dzięki jednak wpadkom rywali "Kolejorz" zachowuje w dalszym ciągu szansę na europejskie puchary, a nawet i kto wie - mistrzostwo Polski na koniec sezonu. Choć Jagiellonia wydaje się nie będzie chciała na to dopuścić. Piłkarze Adriana Siemieńca mają cztery punkty przewagi nad ekipą Rumaka.

Janusz Niedźwiedź, trener Ruchu Chorzów: - Jesteśmy zadowoleni z pracy, którą wykonaliśmy i wyniku przywiezionego z Wrocławia. Jak zawsze, po każdym meczu, podsumowaliśmy go poniedziałkową odprawą i tego dnia rozpoczęliśmy przygotowania do spotkania z Lechem. Wiemy, jaki przeciwnik do nas przyjeżdża. To będzie kolejne duże wyzwanie, na które będziemy gotowi. Czekaliśmy na zwycięstwo, piłkarze poczuli zastrzyk pozytywnej energii, co przekłada się na pracę i jej intensywność na zajęciach. Do końca sezonu zostało kilka tygodni, zawita do nas niedawny mistrz Polski, zespół każdego roku walczący o trofea (cyt. Ruch Chorzów).