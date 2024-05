Warta Poznań zrobiła wielki krok w stronę utrzymania. Widzew Łódź pokonany dzięki przepięknej bramce sprzed pola karnego

Warta Poznań - Widzew Łódź 2:1 (2:1)

Widzew Łódź odpowiedział po kilkunastu minutach po rzucie rożnym, ale sędzia główny bardzo szybko cofnął gola, gdyż okazało się, że Silva, który był na spalonym, przeszkadzał bramkarzowi w interwencji. Co się odwlecze, to nie uciecze. Pod koniec pierwszej połowy Widzew złapał kontakt. Tym razem gol Jordiego Sancheza był strzelony prawidłowo! Bartłomiej Pawłowski rozciągnął grę do lewej strony pola karnego, skąd Antoni Klimek dokładnie wrzucił na 6. metr do hiszpańskiego napastnika. Ten mocnym uderzeniem głową pokonał Jędrzeja Grobelnego!