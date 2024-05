Michael Ameyaw strzelił pięknego gola przeciwko Jagiellonii Białystok. Cudowne trafienie gracza Piasta Gliwice Bartosz Głąb

Michael Ameyaw (Piast) z cudownym trafieniem w meczu z Jagiellonią. Canal+ Sport 3

Jagiellonia Białystok musiała przynajmniej zremisować na wyjeździe z Piastem Gliwice, by utrzymać pozycję lidera w PKO Ekstraklasie. Do 77. minuty utrzymywał się wynik bezbramkowy, ale wtedy cudownym trafieniem z dystansu popisał się Michael Ameyaw i szał radości wybuchł... we Wrocławiu. Jednak w końcówce meczu bramkę wyrównującą zdobył Jesus Imaz i to białostoczanie wrócili na fotel lidera.