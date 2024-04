Widzew Łódź ograł Koronę Kielce po pięknej bramce Frana Alvareza z rzutu wolnego. Jak Hiszpan to zmieścił? Jakub Maj

Widzew Łódź w ramach 26. kolejki Ekstraklasy ograł Koronę Kielce. Bohaterem meczu został hiszpański pomocnik Fran Alvarez, który strzelił gola i zaliczył asystę. Jego bramka to mocny kandydat do najpiękniejszego trafienia tej rundy. 26-latek cudownie przymierzył bezpośrednio z rzutu wolnego z bardzo trudnej pozycji. Tego pozazdrościł mu Antoni Klimek, który spróbował go przebić swoim uderzeniem. Które było ładniejsze?