Wielki błąd Wojciecha Szczęsnego na początku meczu i kuriozalny samobój Gattiego w 95. minucie. Juventus przegrał z Sassuolo

Kuriozalne gole w meczu Sassuolo - Juventus

Juventus dwukrotnie doprowadzał do remisu, ale fatalna końcówka spowodowała, że ostatecznie do Turynu wraca bez punktu. W pierwszej połowie bramki dla Sassuolo zdobyli Armand Lauriente i Domenico Berardi. Przy pierwszym golu duży błąd popełnił Szczęsny, który tak piąstkował piłkę, że ta odbiła się od murawy i między jego nogami wpadła do siatki.

Goście odpowiadali samobójczym trafieniem Matiasa Viny i golem Federico Chiesy w 78. minucie. Cztery minuty później gospodarze znów jednak wygrywali. Tym razem Szczęsny również mógł zachować się lepiej. Odbił piłkę przed siebie i z bliska pokonał go Andrea Pinamonti. Chwilę później na boisko wszedł Arkadiusz Milik, ale losów spotkania nie odmienił. W doliczonym przez sędziego czasie gry wynik ustalił kolejny samobójczy gol, tym razem Federico Gattiego.