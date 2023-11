Wisła Puławy - Widzew Łódź ONLINE. Gra toczy się o awans w Pucharze Polski. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO Jacek Czaplewski

Wisła Puławy - Widzew Łódź LIVE! Dla kogo awans w Pucharze Polski? Fot. Grzegorz Galasinski/Polskapress

Fortuna Puchar Polski. Mecz Wisła Puławy - Widzew Łódź. Goście muszą, gospodarze mogą. To spotkanie wyłoni ostatniego uczestnika 1/8 finału. Jeśli dojdzie do niespodzianki to drugoligowiec wyrzuci za burtę zespół z ekstraklasy. Relacja LIVE od godziny 21:00.