Club Brugge było blisko finału Ligi Konferencji

Po pierwszym meczu we Florencji w lepszej sytuacji była ekipa z Włoch. Przed tygodniem Fiorentina wygrała 3:2, strzelając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. W rewanżu szkoleniowiec Clubu Brugge po raz kolejny zdecydował się wystawić w pierwszym składzie Michała Skórasia.

Gospodarze od początku rzucili się do ataku, chcąc szybko doprowadzić do remisu w dwumeczu. Udało się to w 20. minucie, gdy 31-letni Hans Vanaken zagrał w pole karne przyjezdnych, a tam sytuacyjnym uderzeniem, piłkę do bramki wpakował Maxim De Cuyper.

Club Brugge celebruje zdobycie gola z Fiorentiną. Olivier Matthys / PAP

Po chwili mógł być remis, ale w znakomitej sytuacji dla Fiorentiny świetnie interweniował Simon Mignolet. Bramkarz znakomicie wybronił strzał Nicolasa Gonzaleza, a dobitka powędrowała tuż obok jego bramki. Natomiast przed szansą stanął Michał Skóraś. Polak znalazł się w polu karnym Włochów, dostał piłkę od Igora Thiago, ale w ostatniej chwili został wyprzedzony przez rywala.